Hangi Ülkenin: Almanya
Sloganı: MAN kann (MAN yapabilir)
Kuruluş Tarihi: 1758
Şehir: Münih, Almanya
Önemli Kişiler: Joachim Drees
Alanı: Ticari Araçlar, Dizel Motorlar, Turbo Makineler, Endüstriyel Hizmetler
Resmi Sitesi: www.man.com.tr
MAN Hakkında Bilgi
Uzun ismiyle Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg şirketi bir alman endüstri kuruluşudur. Kamyon ve otobüs üretimi ile dünyada tanınmış bir marka olmuştur. MAN markasının çalışma alanları; ticari araçlar, dizel motorlar, turbo makinalar ve sanayi hizmetleridir. Kökeni 1758 yılına dayanan firma Ruhr bölgesindeki ilk demir fabrikası olarak faaliyet vermekteydi. Şu anda Avrupa’nın en büyük mühendislik ve ticari araç firmalarından bir tanesidir. Son yıllarda sürekli olarak yaptığı yatırımlar ve yerel firmalarla yaptğı ortaklıklar (Hindistan, Polonya ve Amerika Birleşik Devletleri) ile pazardaki konumunu güçlendirmeye devam etmektedir.
MAN hisseleri Alman DAX endeksinde işlem görmektedir. Firma birçok kuruluştan çeşitli ödüller almayı başarmıştır. Ayrıca MAN Türkiye A.Ş. Türkiye’nin ilk MAN doğal gazlı otobüsünü üretmeyi başarıp ANKARA EGO Müessesesi’ne teslim ederek 1840 adet ile Avrupa’nın en büyük CNG araç filosunun kurulmasını sağlamıştır.
MAN Hangi Ülkenin
Cevap: Almanya
MAN Ürünleri
Kamyon
TGX Serisi (2008 Yılın Kamyonu seçilmiştir)
TGS Serisi (2008 Yılın Kamyonu seçilmiştir)
TGA Serisi (2006 Yılın Kamyonu seçilmiştir)
TGM Serisi
TGL Serisi (2006 Yılın Kamyonu seçilmiştir)
Otobüs
Lion’s Coach şehirler/ülkelerarası otobüs
Lion’s City (eski isimleri ile NL NG ve NU) şehiriçi/servis otobüsü ( Türkiye’nin İlk körüklü otobüsü ve Doğalgazlı otobüsü Lion’s City G CNG 2012 Eylül ayında EGO’ya teslim edilmiştir)
Lion’s Classic(eski isimleri ile SL SG ve SU-Üretimi Durdurulmuştur) şehiriçi/servis otobüsü (2006-2011 yılları arasında CNG-Sıkıştırılmış Doğalgazlı modelleri üretilip pazarlanmış yapılan ihaleyi MAN’ın kazanmasıyla ilk olarak Ankara’da EGO Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmaya başlamıştır)
Lion’s Regio servis otobüsü
10.225 FOCL midi bus
12.220 HOCL
14.280 HOCL
12.220 HOCL-NL
14.220 HOCL-NL
18.220/260/280 HOCL-SL
18.220/260/280/310/360 HOCL-SÜ
18.220/260/310 HOCL-NL (LF)
18.260/310/360/410/460 HOCL
24.310/360/410/460 HOCLN
28.310 HGOCL
– Neoplan markası da 2001 yılından beri grup bünyesindedir.
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