Hangi Ülkenin: Almanya

Sloganı: MAN kann (MAN yapabilir)

Kuruluş Tarihi: 1758

Şehir: Münih, Almanya

Önemli Kişiler: Joachim Drees

Alanı: Ticari Araçlar, Dizel Motorlar, Turbo Makineler, Endüstriyel Hizmetler

Resmi Sitesi: www.man.com.tr

MAN Hakkında Bilgi

Uzun ismiyle Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg şirketi bir alman endüstri kuruluşudur. Kamyon ve otobüs üretimi ile dünyada tanınmış bir marka olmuştur. MAN markasının çalışma alanları; ticari araçlar, dizel motorlar, turbo makinalar ve sanayi hizmetleridir. Kökeni 1758 yılına dayanan firma Ruhr bölgesindeki ilk demir fabrikası olarak faaliyet vermekteydi. Şu anda Avrupa’nın en büyük mühendislik ve ticari araç firmalarından bir tanesidir. Son yıllarda sürekli olarak yaptığı yatırımlar ve yerel firmalarla yaptğı ortaklıklar (Hindistan, Polonya ve Amerika Birleşik Devletleri) ile pazardaki konumunu güçlendirmeye devam etmektedir.

MAN hisseleri Alman DAX endeksinde işlem görmektedir. Firma birçok kuruluştan çeşitli ödüller almayı başarmıştır. Ayrıca MAN Türkiye A.Ş. Türkiye’nin ilk MAN doğal gazlı otobüsünü üretmeyi başarıp ANKARA EGO Müessesesi’ne teslim ederek 1840 adet ile Avrupa’nın en büyük CNG araç filosunun kurulmasını sağlamıştır.

MAN Hangi Ülkenin

Cevap: Almanya

MAN Ürünleri

Kamyon

TGX Serisi (2008 Yılın Kamyonu seçilmiştir)

TGS Serisi (2008 Yılın Kamyonu seçilmiştir)

TGA Serisi (2006 Yılın Kamyonu seçilmiştir)

TGM Serisi

TGL Serisi (2006 Yılın Kamyonu seçilmiştir)

Otobüs

Lion’s Coach şehirler/ülkelerarası otobüs

Lion’s City (eski isimleri ile NL NG ve NU) şehiriçi/servis otobüsü ( Türkiye’nin İlk körüklü otobüsü ve Doğalgazlı otobüsü Lion’s City G CNG 2012 Eylül ayında EGO’ya teslim edilmiştir)

Lion’s Classic(eski isimleri ile SL SG ve SU-Üretimi Durdurulmuştur) şehiriçi/servis otobüsü (2006-2011 yılları arasında CNG-Sıkıştırılmış Doğalgazlı modelleri üretilip pazarlanmış yapılan ihaleyi MAN’ın kazanmasıyla ilk olarak Ankara’da EGO Genel Müdürlüğü tarafından kullanılmaya başlamıştır)

Lion’s Regio servis otobüsü

10.225 FOCL midi bus

12.220 HOCL

14.280 HOCL

12.220 HOCL-NL

14.220 HOCL-NL

18.220/260/280 HOCL-SL

18.220/260/280/310/360 HOCL-SÜ

18.220/260/310 HOCL-NL (LF)

18.260/310/360/410/460 HOCL

24.310/360/410/460 HOCLN

28.310 HGOCL

– Neoplan markası da 2001 yılından beri grup bünyesindedir.

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