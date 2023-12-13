Futbolseverler maçın yayınlanacağı saat ve kanal, muhtemel 11'ler gibi detayları araştırıyor. Peki, Kızılyıldız - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Kızılyıldız ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Kızılyıldız - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Kızılyıldız - Manchester City maçı 13 Aralık Çarşamba günü saat 20:45'te başlayacak. Mücadele Exxen'de canlı yayınlanacak.