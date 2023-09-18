Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği Bakü'nün kurtuluşunu kutladıMANİSA (İGFA) -Manisa Azerbaycan Kültür ve Dayanışma Derneği 15 Eylül Bakü'nün düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünde söyleşi düzenledi. Söyleşiye Kurmay Albay Dr. NejdetKaraköse konuk oldu. Söyleşiye gençlerin ilgisi büyüktü.

1914 ve 1918 yıllarını dinleyicilerle paylaşan Karaköse, söyleşinin sonunda soru ve cevap bölümüne yer vererek, katılımcıların sorularını cevapladı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Azerbaycanlı Talebeler Topluluğu (MANAT) temsilcisi Elmir İsmaiyılzade ve ekibinin yanısıra katılımcılar arasında, tarihçi yazar ve araştırmacı Hasan Barın, Tarihçi Nejdet Cura, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü'nden DoktorantOder Kutluer, Eğitimci Seyhan Çağlar Emen, Manisa Ardahanlılar Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Orhan Dalbudak , Hürriyetçi Eğitim Sendikası Manisa Şube yöneticileri de yer aldı.

Söyleşi sonunda Karaköse'ye teşekkürlerini ileten Dernek Başkanı Şentürk Hoşgül, gecenin anısına Kafkas İslam Ordusu'nun Bakü'ye girişini gösteren tablo hediye etti.