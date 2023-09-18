Bankalara yapılan kredi başvurusunun onaylanmaması halinde büyük bir hayal kırıklığı yaşanmaktadır. Geçmiş dönem borçlarının ve mevcut borçların düzenli olarak ödenmiş olmasına rağmen herhangi bir bankaya yapılan kredi başvurusunun olumlu sonuçlanması gibi garanti bir sonuç ne yazık ki bulunmamaktadır. Bu amaçla kredi başvurusu hangi durumlarda reddedilir sorusuna bu yazıda yanıt aramaktayız.

Red Nedenleri

Pek çok tüketici kredi başvurusunda bulunurken bankaların belirlediği kriterlere uyum sağladığını düşünmektedir. Ancak bazı durumlarda düşünülmeyen kriterler nedeni ile başvurular olumsuz yanıtlanmaktadır. Bu nedenle öncelikle kredi başvurusunun olumsuz sonuçlanmasının ardından tüm işlemleri tek tek incelemek gerekmektedir. Kredi başvurusu esnasında doldurulan formun tamamen doğru bilgiler ile ve eksiksiz doldurulduğundan emin olunması gerekmektedir. Bankalara karşı şeffaf olunması bankaların güvenini kazanmaya ve işlemlerin doğru bilgiler ile yürütülmesine olanak sağlamaktadır. Gizli bilgiler ve hatalı doldurulan formlar kredi notunun yüksek olması halinde bile başvurunun onaylanmamasına neden olmaktadır.

Günümüzde kredi kullanmak isteyen pek çok kişi başvuru esnasında daha önce hiçbir şekilde kredi kullanmadığını ve bankalar ile çok fazla finansal ilişkisinin olmadığını beyan etmektedir. Bu nedenle de başvurularının olumsuz yanıtlandığını belirtmektedir. İşte bu noktada belirtilmesi gereken husus şudur ki; bankalar aracılığı ile finansal işlemlerini yürütmeyen kişilerin kayıtlarını bankalar göremediği için herhangi bir analiz çıkaramaması sebebi ile işlemlerini onaylamamaktadır. Bu nedenle bu faktör de olumsuz bir durum oluşturmaktadır.

Kredi Notu ve Kefillik

Tüketicinin kredi notu ve finansal işlemlerinin yanı sıra geçmiş dönemlerde kefil olarak imza attığı krediler de önemlidir. Bankalar kişilerin kefalet geçmişlerini de inceleyerek işlemleri başlatması sebebi ile kefil olunan kredide de bir ödeme disiplinsizliği yaşanması kişinin finansal hayatını etkilemektedir. Bu durum sonucunda bu disiplinsiz ödeme analizi kefil olan kişiye eksi puanla yazılmaktadır.

Aylık Gelir Durumu ve Kredi Tutarı

Kredi başvurusu hangi durumlarda reddedilir hususunda ele alınacak en son konu ise talep edilen kredi tutarıdır. Bankalardan talep edilen kredi tutarı kişinin geliri dahilinde kullanabileceği kredi tutarını aşıyorsa banka bu durum karşısında krediyi reddetmektedir. Çünkü hiçbir banka geri ödeme planı bütçesini de oluşturduğu için kredi başvurusunu riskli görmesi nedeni ile bu tutara onay vermemektedir. Ayrıca birden çok bankaya da kredi başvurusunda bulunmak da kredi taleplerinin olumsuz yanıtlanmasına sebep olmaktadır. Bu nedenle finansal işlemlerin sıklıkla yapıldığı ve kredi kartı kullanıcısı iseniz hangi banka ile çalışılmakta ise o bankaya kredi başvurusunda bulunmak olumlu yanıt alabilmek için faydalı olacaktır.