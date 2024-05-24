Balıkesir’in Manyas ilçesine bağlı kırsal Köcagöl Mahallesi’ni sivrisinekler istila etti.

Manyas’ta akşam üzeri yoğunlaşan sinek ve sivrisinekler, vatandaşlar için ciddi bir sorun haline geldi. Kocagöl Mahallesi çevresinde sivrisinek istilası yaşanırken, akşam saatlerinde milyonlarca sineğin yoğunluğu vatandaşları şaşırtıyor. Manyas Kuş Cenneti Gölü’nün yanı başında bulunan Kocagöl’de akşam saatlerinde artan sinek yoğunluğu nedeniyle vatandaşlar kapı ve pencerelerini açamaz hale geldi. Acilen yetkililerden önlem alınmasını isteyen vatandaşlar, durumun rahatsızlık verici boyutlara ulaştığını dile getirdiler. Vatandaşlar, sivrisineklerin aşırı çoğalmasıyla hijyen ve sağlık sorunları yaşanmasından da endişe ettiklerini ifade ettiler.

Öte yandan bölgede uzun yıllardır esnaflık yapan Hasan Şimşek, duvarları simsiyah bürüyen sinekleri görüntüledi.