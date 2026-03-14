Hakemler: Erdal Yılmaz, Hasan Ata, Ahmet Algün
İnegöl Kafkasspor: Hüseyin Genç, Fikret Sevilen, Hasan Bekil(Dk 78 Onur Akdoğan) Umut Doğdu(Dk 72 Metin Esmer) Muhammed Akbaş, Serdar Eylik, Ömer Faruk Aydemir, Emre Kara, Tümer Oruç(Dk 88 Yusuf Aydın) Yusuf Kaplan(Dk 72 Onur Toroman) Fatih Taşdelen(Dk 78 Mert Polat Keklik)
Çorlu spor 1947: Ersin Aydın,Çağrı Sümbül, Cihat Aktaş(Dk 91 Caner Doğan) Enes Bağdemir, Sarper Çağlar(Dk 56 Ferit Özler) Emirhan Kayar(Dk 64 Ömer Faruk Gümüş) Muhammed Arslantaş, Mahsun Çapkan, Mohammed Khalil, Hüseyin Ayan, Hasan Gündoğdu(Dk 55 Koray Yağcı)
Sarı kartlar: Umut Doğdu, Hasan Bekil, Metin Esmer (Kafkasspor) Enes Bağdemir, Muhammet Arslantaş, Hüseyin Ayan, Ersin Aydın (Çorlu)
Kırmızı kart: Enes Bağdemir(Çorlu)
Goller: Tümer Oruç(2), Yusuf Kaplan (Kafkasspor) Mohamed Khalil, Muhammet Arslantaş (Çorluspor)
Maçtan önemli dakikalar
2'nci dakikada gelişen Çorlu atağında topla buluşan Mohamed'in vuruşu ağlarla buluştu. 1-0
5'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında ceza sahasında kaleciden dönen topla buluşan Tümer'in vuruşu skoru eşitledi. 1-1
20'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında Fatih'i ceza sahasına attığı topla buluşan Tümer'in vuruşu ağlarla buluştu. 2-1
47'nci dakikada Çorlu oyuncusu Enes Bağdemir, faul sonucu 2. Sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
61'nci dakikada gelişen Kafkasspor atağında Fatih'in pasıyla topla buluşan Yusuf'un vuruşu ağlarla buluştu. 3-1
93'ncü dakikada gelişen Çorlu atağında ceza sahasına yapılan ortaya yükselen Muhammet'in kafa vuruşu ağlarla buluştu. 3-2