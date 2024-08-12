Hangi Ülkenin: İspanya

Kuruluş Tarihi: 1985

Şehir: Tordera

Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında

Alan: Perakende

Ürün: Giyim

Resmi Sitesi: www.massimodutti.com

Massimo Dutti Hakkında Bilgi

Massimo Dutti giyim firması, 1985 yılında İspanya’da kurulmuştur. Massimo Dutti giyim firması dünya çapında hizmet vermektedir. Perakende satış yapmaktadır. Giyim üzerine hizmet vermektedir. Massimo Dutti resmi sitesine www.massimodutti.com adresinden ulaşabilirsiniz.

İspanya merkezli Massimo Dutti, 1985 yılında kurulan giyim ve aksesuar şirketidir. İlk yıllarda erkek giyim üzerine hizmet vermişlerdir. Massimo Dutti, 1991 yılına kadar %65’ini elinde bulunduran Inditex grubu tarafından tamamen satın alınmıştır.

Yüksek kaliteli giyim sektöründe faaliyet gösteren Massimo Dutti, erkek ve kadın giyimin yanı sıra çocuk giyim ve kozmetik alanında da ürünleri bulunmaktadır. Massimo Dutti, 2012 yılı itibariyle 73 ülkede 844 mağazası vardır.

Massimo Dutti Hangi Ülkenin

Cevap: İspanya

Massimo Dutti Tarihi

2003 yılında Massimo Dutti, Boys & Girls markası altında çocuk modası başlattı. Başta erkek giyimi üzerine açılan şirket, 1995 yılında kadın giyime yoğunlaşmıştır. Bu sayede şirket, 9500 üzerinde çalışanı bugün ulusal ve uluslararası büyümeye sahip olmuştur. Kaliteli ürünleriyle kısa zamanda piyasanın bilinen markalarından olan Massimo Dutti, insanların beğenisini bunca yıldır kaybetmemiş ve gittikçe kazanmıştır.

Massimo Dutti’nin Dünya’da Şubeleri Olan Ülkeler

Arvavutluk

Andorra

Ermenistan

Avusturya

Azerbaycan

Bahreyn

Belçika

Bosna Hersek

Bulgaristan

Kanada

Canarias

Çin

Kolombiya

Costa Rica

Hırvatistan

Kıbrıs

Çek Cumhuriyeti

Dominik Cumhuriyeti

Ekvador

Mısır

Estonya

Fransa

Gürcistan

Almanya

Yunanistan

Guatemala

Honduras

Hong Kong

Macaristan

Hindistan

Endonezya

İrlanda

İsrail

İtalya

Ürdün

Kazakistan

Güney Kore

Kuveyt

Letonya

Lübnan

Litvanya

Lüksemburg

Macao

Makedoya

Malezya

Malta

Meksika

Fas

Hollanda

Norveç

Panama

Filipinler

Polonya

Portekiz

Katar

Romanya

Rusya Federasyonu

Suudi Arabistan

Sırbistan

Singapur

Slovenya

İspanya

İsveç

İsviçre

Tayvan

Tayland

Tunus

Türkiye

Ukrayna

Birleşik Arap Emirlikleri

Birleşik Krallık

Amerika Birleşik Devletleri (ABD)

Massimo Dutti Ürünleri

Manto

Ceket

Blazers

Takım Elbise

Elbise

Tulum

Etek

Kazak

Hırka

Gömlek

T-Shirt

Pantolon

Kot

Ayakkabı

Çanta

Cüzdan

Aksesuar

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