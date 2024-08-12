Hangi Ülkenin: İspanya
Kuruluş Tarihi: 1985
Şehir: Tordera
Hizmet Bölgesi: Dünya Çapında
Alan: Perakende
Ürün: Giyim
Resmi Sitesi: www.massimodutti.com
Massimo Dutti Hakkında Bilgi
Massimo Dutti giyim firması, 1985 yılında İspanya’da kurulmuştur. Massimo Dutti giyim firması dünya çapında hizmet vermektedir. Perakende satış yapmaktadır. Giyim üzerine hizmet vermektedir. Massimo Dutti resmi sitesine www.massimodutti.com adresinden ulaşabilirsiniz.
İspanya merkezli Massimo Dutti, 1985 yılında kurulan giyim ve aksesuar şirketidir. İlk yıllarda erkek giyim üzerine hizmet vermişlerdir. Massimo Dutti, 1991 yılına kadar %65’ini elinde bulunduran Inditex grubu tarafından tamamen satın alınmıştır.
Yüksek kaliteli giyim sektöründe faaliyet gösteren Massimo Dutti, erkek ve kadın giyimin yanı sıra çocuk giyim ve kozmetik alanında da ürünleri bulunmaktadır. Massimo Dutti, 2012 yılı itibariyle 73 ülkede 844 mağazası vardır.
Massimo Dutti Hangi Ülkenin
Cevap: İspanya
Massimo Dutti Tarihi
2003 yılında Massimo Dutti, Boys & Girls markası altında çocuk modası başlattı. Başta erkek giyimi üzerine açılan şirket, 1995 yılında kadın giyime yoğunlaşmıştır. Bu sayede şirket, 9500 üzerinde çalışanı bugün ulusal ve uluslararası büyümeye sahip olmuştur. Kaliteli ürünleriyle kısa zamanda piyasanın bilinen markalarından olan Massimo Dutti, insanların beğenisini bunca yıldır kaybetmemiş ve gittikçe kazanmıştır.
Massimo Dutti’nin Dünya’da Şubeleri Olan Ülkeler
- Arvavutluk
- Andorra
- Ermenistan
- Avusturya
- Azerbaycan
- Bahreyn
- Belçika
- Bosna Hersek
- Bulgaristan
- Kanada
- Canarias
- Çin
- Kolombiya
- Costa Rica
- Hırvatistan
- Kıbrıs
- Çek Cumhuriyeti
- Dominik Cumhuriyeti
- Ekvador
- Mısır
- Estonya
- Fransa
- Gürcistan
- Almanya
- Yunanistan
- Guatemala
- Honduras
- Hong Kong
- Macaristan
- Hindistan
- Endonezya
- İrlanda
- İsrail
- İtalya
- Ürdün
- Kazakistan
- Güney Kore
- Kuveyt
- Letonya
- Lübnan
- Litvanya
- Lüksemburg
- Macao
- Makedoya
- Malezya
- Malta
- Meksika
- Fas
- Hollanda
- Norveç
- Panama
- Filipinler
- Polonya
- Portekiz
- Katar
- Romanya
- Rusya Federasyonu
- Suudi Arabistan
- Sırbistan
- Singapur
- Slovenya
- İspanya
- İsveç
- İsviçre
- Tayvan
- Tayland
- Tunus
- Türkiye
- Ukrayna
- Birleşik Arap Emirlikleri
- Birleşik Krallık
- Amerika Birleşik Devletleri (ABD)
Massimo Dutti Ürünleri
- Manto
- Ceket
- Blazers
- Takım Elbise
- Elbise
- Tulum
- Etek
- Kazak
- Hırka
- Gömlek
- T-Shirt
- Pantolon
- Kot
- Ayakkabı
- Çanta
- Cüzdan
- Aksesuar
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