İstanbul Kadıköy'de 24 Ocak'ta bir pazarda bıçaklandıktan sonra hayatını kaybeden Ahmet Mattia Minguzzi'nin (15) öldürülmesine ilişkin dava başladı.

Davayla ilgili, 15 yaşında oldukları öğrenilen iki sanık hakkında "Çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan 24 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edilmişti.

Davanın ilk duruşması Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. Duruşma saat 10.20 sıralarında başladı.

Duruşmaya baba Andrea Minguzzi, anne çellist Yasemin Akıncılar, ailenin yakınları ve taraf avukatları katılıyor. Ahmet Minguzzi'nin ailesi sanıkların indirim almamasını istiyor.

DURUŞMA SALONU ÖNÜNDE GERGİNLİK



Duruşmaya katılma talebinde bulunan avukatlarla güvenlik görevlileri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Mahkeme salonu dışında bekleyen avukatların duruşmaya katılma talepleri ise reddedildi.

Aileye destek için gelen vatandaşlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve duruşmaya katılma talebinde bulunan avukatlar duruşma salonu önündeki bekleyişini sürdürüyor.

Duruşmaya ilişkin notları aktaran NTV Muhabiri Deniz Tüysüz, iddianamenin okunmasına geçildiğini önümüzdeki saatlerde sanıkların ifadelerinin alınacağını söyledi.

SANIKLAR 10 GÜN BOYUNCA MALTEPE CEZAEVİ'NDE KALACAK

Biri Kayseri'de diğeri Samsun'daki cezaevinde tutulan iki sanığın İstanbul'a getirildiği ve 10 gün boyunca Maltepe Cezaevi'nde kalacağı öğrenildi.



AİLE ADLİYEYE KORUMALARLA BİRLİKTE GELDİ



Tehdit mesajları alan ailenin, duruşmaya polis eşliğinde geldiği görüldü.

DURUŞMA ÖNCESİ MEZAR TAHRİP EDİLDİ



Bu arada NTV Muhabiri Deniz Tüysüz'ün aktardığı bilgilere göre; Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bahçelievler'deki mezarı duruşma öncesinde tahrip edilip, çevresine zarar verildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mattia Ahmet Minguzzi'nin mezarının tahrip edilmesi iddiasının üzerine "Mezarlıklara Zarar Verme" suçundan resen soruşturma başlattı.

Savcılık açıklamasında ayrıca "Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması amacıyla gereken işlemler titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerine yer verildi.

"AİLEYE VE YARGIYA TEHDİT MESAJI"

Minguzzi Ailesi'nin avukatı Rezan Epözdemir, bu saldırıyla duruşma öncesinde aileye tehdit mesajı verilmek istendiğini belirterek, "O mesajı biz aldık, korkmuyoruz. Güvenlik önlemlerinin alınmasına dair mahkeme başkanımızla görüştüm." dedi.



Mezarlığa saldırı olayının ardından şikayetçi olduklarını belirten Epözdemir, "Adeta yargıya, kolluk mensuplarına bir mesaj veren, tehdit de ederiz, mezarı da yıkarız, duruşmaya gelmeyin diye bize mesaj veren failler ve fail yakınlarıyla karşı karşıyayız. Sonuna kadar hukuki mücadelemiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi, 24 Ocak'ta kaykay malzemesi satın almak için gittiği Kadıköy Salı Pazarı'nda kendisiyle aynı yaştaki 2 saldırganın hedefi olmuştu. Ahmet Minguzzi bıçaklanıp yere düştükten sonra da başına tekme darbeleri aldı, yaşam mücadelesi ise 14 gün sürdü.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından cinayet şüphelileri hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenlenmişti. İki sanık hakkında "çocuğu kasten öldürmek" suçundan hazırlanan iddianame İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

AİLEYE TEHDİT MESAJLARI



Ahmet Minguzzi'nin ailesi tehdit edildikleri gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Minguzzi Ailesi'nin neredeyse iki aydır tehdit mesajları aldığı ve saldırganın arkadaşları olduğunu iddia eden bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından ölüm tehditleri, tehdit ve hakaret içerikli mesajlarla tehdit edildikleri ortaya çıkmıştı.



Ailenin avukatı Rezan Epözdemir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunarak kamu davası açılmasını istemişti.