Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Bakan Yusuf Tekin, bütçe görüşmelerinde milletvekillerinin sorularını da yanıtladı.ANKARA (İGFA)- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Bakanlığının 2025 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Tekin, CHP grubundan öğretmen atamalarındaki mülakatlarla ilgili yoğun eleştiriler geldiğini ifade ederek, mülakatlarda kamera kaydından tutanağa kadar birçok başlıkta tedbirler aldıklarını söyledi. CHP'li vekillerin mülakatlara karşı olmasına rağmen partilerinin yönetimindeki belediyelerin mülakatlarla işçi ilanlarına çıktığını ifade eden Tekin, "Eğer 'itfaiye memurluğu öğretmenlikten daha önemlidir' diyorsanız bir şey demeyeceğim. Benim öğretmenlik mülakatıyla ilgili yaptığım şey bu." dedi.

Bursa ve İstanbul'daki sözlü mülakatların sıkıntılı olduğunun ifade edilmesi üzerine Bakan Tekin, "Din kültürü konuşulduğu için onu söylüyorum; din kültüründe Bursa'da 197 kişi mülakata girmiş, İstanbul'da 688 kişi. Bursa'da mülakata girip sıralamanın dışında kalan kişi sayısı 23. 688 kişinin girdiği İstanbul'da ise 51 kişi." dedi.

Bakan Yusuf Tekin, tarikat veya cemaat vakıflarına bütçeden para aktarılıp aktarılmadığına ilişkin soruya, bu konuda daha önce birçok kez açıklama yaptıkları karşılığını verdi.

Bakanlığın 5 bin civarında farklı sivil toplum örgütleriyle protokolü bulunduğunu, bunların hiçbirisinde protokol imzalarken siyasi veya ideolojik olarak bakmadıklarını ifade eden Bakan Tekin, "Bir tek şeye bakıyoruz. İçişleri Bakanlığı Dernekler Masası tarafından legal olarak, hukuki olarak kabul edilmiş bir STK mıdır? Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış bir vakıf mıdır? Onun dışındaki konular beni ilgilendirmez." dedi.

5 MİLYAR 895 MİLYON LİRALIK BÜTÇE NERELERE AKTARILDI?

Bütçedeki 5 milyar 895 milyon liranın nerelere aktarıldığına ilişkin soru üzerine Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, paranın aktarıldığı yerleri sıralayarak şunları kaydetti:

"Şimdi bunu söyledikten sonra hala ısrarla 5 milyar 895 milyon lirayı cemaatlere, derneklere aktardınız mı derseniz, bunu duyduğumda benim rahatsız olmam çok doğal. Bu konularla ilgili olarak yaptığımız bütün protokollerde, protokolleri tek taraflı fesih hakkı bizdedir. Protokolde yazılan ilkelere aykırı davranan bir sivil toplum örgütü varsa protokolümüzü hemen iptal ederiz, örnekleri var. Bu protokol kapsamında protokol yaptığımız kuruluşlar eğer okullarımızda bir eğitim verecekse bu eğitimleri kimin vereceği, hangi diplomaya sahip kişilerin vereceği ve hangi içerik eğitim verecekleri bizim protokolümüzde tanımlanmıştır."

Okullarda temizlik personeli istihdamına ilişkin de Bakan Tekin, ülkede yaklaşık 55 bin civarında kadrolu temizlik elemanının bulunduğunu söyledi.

"Kadrolu temizlik elemanlarımız bu okullarımızdaki temizlik açısından yeterli olmadığından biz, her yıl Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 'TYP' diye tanımladığı istihdam türüyle bakanlığımıza personel istihdam ediyoruz" diyen Bakan Tekin, "Yaz aylarında Çalışma Bakanlığı, TYP kapsamındaki istihdam türüyle ilgili özellikle Kovid-19'dan sonra gelişen istihdam türleri açısından farklı bir model deneyeceklerini ifade etti. Biz de bu konuda kendisiyle konuştuk. Bize dedi ki 'Kısmi zamanlı çalışma usulü getireceğiz. Bu yıl size toplam 120 bin kadro vereceğiz. Haftada 3 gün çalışacaklar.' Biz de kendileriyle bu konuda uzlaştık. Nihayetinde İşgücü Uyum Programıyla ilgili başvurular istediğimiz gibi olmayınca Çalışma Bakanlığımızdan ilave kadro istedik ve bu mevzu çözülmüş oldu." diye konuştu.

Bazı belediyelerin okulları temizlemeye çalışmasıyla ilgili konuşan Tekin, Ankara'da yaklaşık 2 bin 300 okul olduğunu dile getirerek, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı, bu okullardan 13'ünü sadece bir gün temizliyor, sonra ekrana çıkıp diyor ki 'Ben Ankara'daki bütün okulları temizledim.' Arkadaşlar bu olmaz. Bu iyi niyetli bir şey değil." ifadesini kullandı.

Öte yandan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin yanı sıra Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı, Yükseköğretim Kalite Kurulu ve üniversitelerin özel bütçe, bütçe ve kesin hesapları ile Sayıştay raporları kabul edildi.