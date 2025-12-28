Meslek lisesinde torna tezgahında ter döken, sanayide ustasının yanında ‘eti senin, kemiği benim’ diyerek çalışan, ama emeklilik zamanı geldiğinde ‘Sizin sigortanız kısa vadeli, geçerli sayılmaz’ cevabını alan yüz binlerce vatandaş için çözüm yolları görünmeye başladı. EYT düzenlemesiyle emekli olan arkadaşlarının ardından bakan staj ve çıraklık mağdurları için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan umut verici haberler gelmeye başladı. Mevcut sistemde stajyerlerin sigortası yalnızca ‘İş Kazası ve Meslek Hastalığı’nı kapsıyor; yani emeklilik için gerekli ‘Uzun Vadeli Sigorta Kolları’na prim yatmıyor. Ancak yeni hazırlanan Torba Yasa taslağı, bu adaletsizliği ‘Borçlanma Modeli’ ile gidermeyi hedefliyor

Masadaki Formül: “Geriye Dönük Borçlanma”

Hükümetin üzerinde çalıştığı ve 2026’nın ilk aylarında yasalaşması beklenen modele göre süreç şöyle işleyecek:

Tescil Başlangıç Sayılacak: Kişinin elindeki staj veya çıraklık sigorta kartının tarihi, emeklilik için “Sigorta Başlangıç Tarihi” olarak kabul edilecek.

Borçlanma Hakkı: Devlet diyecek ki; “O dönemde senin adına emeklilik primi yatmadı. Eğer o günlerin sayılmasını istiyorsan, o günkü prim tutarını bugünkü asgari ücret üzerinden hesaplayıp bana öde (borçlan).”

Erken Emeklilik: Borçlanma yapıp ödemeyi gerçekleştiren vatandaş, sigorta girişini 2-3 hatta 4 yıl geriye çekmiş olacak. Böylece hem prim gününü dolduracak hem de daha erken yaşta emekli olma hakkı kazanacak.

Neden Şimdi Gündeme Geldi?

Yaklaşık 1,5 milyon kişiyi ilgilendiren bu sorun, yerel seçimler öncesi ve sonrası en çok baskı yapılan konu başlığıydı. Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Federasyonu’nun yoğun kamuoyu baskısı ve yaklaşan 2026 bütçe görüşmeleri, sorunun çözümünü zorunlu kıldı. Siyasetçiler, bu büyük kitlenin talebine daha fazla kayıtsız kalamadı.

Kimler bu yasadan yararlanacak?

Meslek lisesi stajyerleri, Çıraklık Eğitim Merkezi öğrencileri ve üniversite stajı sırasında adına “kısa vadeli” sigorta yapılan herkes kapsamda olacak.

Borçlanma tutarı ne kadar olur?

Borçlanma tutarı, başvuru yaptığınız tarihteki brüt asgari ücretin %32’si üzerinden hesaplanıyor. 2026’da asgari ücretin yükselmesiyle birlikte borçlanma maliyeti de artacak.

Yasa ne zaman çıkar?

Meclis takvimi ve kulislerden gelen bilgilere göre, düzenlemenin 2026 Ocak veya Şubat ayında ‘Torba Yasa’ kapsamında Resmi Gazete’de yayımlanması en olası senaryo olarak görülüyor.