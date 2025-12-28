Son haftalarda özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları, mide-bağırsak rahatsızlıkları ve göğüs ağrısı şikayetleriyle yapılan başvurularda belirgin artış gözlemleniyor. Medical Point Gaziantep Hastanesi Acil Servis Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Duru, bu artışta mevsim geçişleri, düzensiz beslenme ve stresin önemli rol oynadığını söyledi.

Yüksek ateş, geçmeyen öksürük, şiddetli karın ağrısı, göğüs ağrısı ve nefes darlığı gibi belirtilerin mutlaka ciddiye alınması gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Duru, "Özellikle grip ve benzeri viral enfeksiyonlar toplumda hızla yayılıyor. Bu tür belirtiler görüldüğünde panik yapmadan ancak zaman kaybetmeden acil servise başvurulması büyük önem taşıyor" dedi.

Çocuklarda yüksek ateşin, yaşlılarda ise tansiyon ve kalp kaynaklı şikayetlerin acil servis başvurularında ilk sıralarda yer aldığını ifade eden Duru, evde bilinçsiz ilaç kullanımından kaçınılması gerektiğinin de altını çizdi.

Acil servislerin hayati durumlar için hizmet verdiğini hatırlatan Prof. Dr. Mehmet Duru, "Acil servisler hayat kurtarmak için vardır. Gereksiz başvurular, gerçek acil hastalara yapılacak müdahaleleri geciktirebilir" diyerek vatandaşlara uyarılarda bulundu.