MYO programlarını değerlendirerek nitelikli iş gücünün şekillenmesine katkı sağlamayı hedefleyen Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK), saha ziyaretleri öncesinde takım başkanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) katkıları ile Türkiye’de bulunan meslek yüksekokulu programlarının belirlenmiş standartlara, kalite kriterlerine ve performans ölçütlerine uygun olduğunu tescil ederek geleceğin nitelikli iş gücünün şekillenmesine katkı sunma hedefiyle kurulan Mesleki Eğitim Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MEDEK), takım başkanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenledi. Sakarya’da bulunan bir otelde gerçekleştirilen toplantıda birçok üniversiteden takım başkanı olarak belirlenen 70 akademisyen yer aldı. Toplantının açılış konuşmasını MEDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık yaparken, MEDEK Mesleki Eğitim ve Akreditasyon Kurulu (MEK) Başkanı Prof. Dr. Remzi Gören genel bir sunum gerçekleştirdi. Daha sonra ise SUBÜ Teknoloji Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İsa Vural ‘Saha Değerlendirme Süreci’ ve MEDEK MEK Genel Sekreteri Öğretim Görevlisi Dr. Furkan Korkmaz ise ‘Program Değerlendirme Sistemi’ başlıklı sunumlarını gerçekleştirdiler. Sunumların ardından takım başkanlarının soruları cevaplandırıldı. MEDEK 23 Eylül’den itibaren saha değerlendirmesine başlayacak. İlk etapta 43 üniversiteden değerlendirme şartlarını taşıyan 110 meslek yüksekokulu ve 230 program için değerlendirme süreci yürütülecek.

MEDEK’in yapacağı akreditasyon çalışmaları ile Türkiye’de mesleki eğitimin seviyesinin yükselmesine katkı sağlayacağını vurgulayan MEDEK Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, “Özellikle günümüzde MYO’larda yetişen öğrencilerin nitelik kazanması ve sahanın istediği yetkinliklere sahip olarak mezun olması büyük önem arz ediyor. Uzun yıllardır bu anlamda ulaşılabilecek standartları belirleyen bir akreditasyon kuruluşunun olmaması istenilen düzeye ulaşılmasının önüne geçmişti. MYO alanındaki tecrübemizi akreditasyon için de kullanmak adına bir adım atılarak MEDEK kuruldu. Kısa sürede derneğin ilgili kurulları oluşturuldu. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) nezdinde akreditasyon için gerekli izinler ve belgeler edinildi. Eğitimler tamamlanarak ilk başvurular alındı. Akreditasyon değerlendirmeleri için gerekli olan 4 kişilik takımlar oluşturuldu. Bu bilgilendirme toplantısı ile birlikte sahaya çıkmaya hazır hale geliniyor. Tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” diye konuştu.