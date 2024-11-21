Müziğinde geleneksel Balkan ve makam müziği motiflerini modern yorumlarla buluşturan Martenitsa, MEM Sahne’de dinleyicilerle buluştu.

Nilüfer Belediyesi Dr. Hüseyin Parkan Sanlıkol Müzik Enstrümanları Müzesi (MEM) Balkan, Yunan ve Türk ezgilerini kendi yorumlarında buluşturan Martenitsa’yı ağırladı. Ud ve vokalde Gizem Nur Copçuoğlu, akordeonda Kaan Sancaktar, kemanda Aslı Büyükköksal ve perküsyonda Murat Gürgen bulunduğu Martenitsa Grubu dinleyicilere keyifli bir akşam yaşattı. Grup, yeni çıkacak mini albümünde bulunan 2 şarkıyı da seslendirdi.

Konser sonunda büyük alkış alan Martenitsa, etkinlik dolayısıyla Nilüfer Belediyesi’ne teşekkür etti.