Rekabet Kurulu, kast ajansı ve menajerlik sektöründe faaliyet gösteren teşebbüslerin ticari faaliyetlerini mercek altına aldığı kapsamlı bir soruşturmayı tamamladı. Kurul, Kast Ajansları Derneği (KASTDER) ile sektörde faaliyet gösteren 36 farklı teşebbüse, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 42 milyon 163 bin 586 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

Rekabet Kurumunun resmi internet sitesinde yayımlanan karara göre; ilgili dernek ve şirketlerin ajans komisyon oranları ile hizmet koşullarını birlikte belirledikleri, rekabete hassas bilgi değişiminde bulundukları, ayrıca kast ajanslığı faaliyetlerini kast direktörlüğü ve yapımcılık süreçleriyle birlikte yürüterek piyasadaki rekabeti bozdukları tespit edildi.

SEKTÖRDE "ÇİFTE FAALİYET" DÖNEMİ KAPANIYOR: YENİ YÜKÜMLÜLÜKLER GETİRİLDİ

Rekabet Kurulu, pazar genelinde etkin ve adil bir rekabet ortamının yeniden temin edilmesi amacıyla cezai işlemin yanı sıra dernek ve teşebbüslere yönelik bir dizi yapısal ve operasyonel yükümlülük getirdi. Alınan kararla birlikte sektördeki faaliyet birlikteliklerine son verilmesi zorunlu kılındı.

KAST DİREKTÖRLÜĞÜ VE AJANS FAALİYETİ AYRILIYOR: Kast direktörlüğü ile kast ajansı veya menajerlik faaliyetleri bundan sonra aynı ekonomik bütünlük kapsamında birlikte yürütülemeyecek. Bu iki faaliyeti bir arada sürdüren teşebbüsler, söz konusu faaliyetlerden birini şirket ana sözleşmesinden çıkararak fiilen sona erdirmekle yükümlü olacak.

YAPIMCILIK İLE MENAJERLİK BAĞLARI KOPARILIYOR: Yapımcılık faaliyetleri, kast ajansı ve menajerlik işleriyle aynı ekonomik bütünlük altında gerçekleştirilemeyecek. Kast ajansları ve menajerler, yetenek sağladıkları dizi, film veya reklam gibi içeriklerde yapımcı adına başka herhangi bir ticari faaliyette bulunamayacak. Bu alanları birlikte yürüten şirketler de yine faaliyetlerden birini şirket ana sözleşmesinden silecek ve fiili olarak bitirecek.

"PAKET YETENEK" ŞARTINA YASAK

Sektördeki oyuncu ve yetenek seçim süreçlerine de doğrudan müdahale eden Rekabet Kurulu, adil seçim ilkelerini koruma altına aldı. Buna göre, kast ajansları, menajerler ve yapımcılar arasında yürütülen görüşmelerde; bir yeteneğin bir içerikte veya projede rol alması, başka bir yeteneğin de projede rol alması şartına (paket şartlandırmaya) bağlanamayacak.

KASTDER'İN YAPISI VE İNTERNET SİTESİ YENİDEN TASARLANACAK

Soruşturmanın odağındaki Kast Ajansları Derneği’ne (KASTDER) yönelik de kurumsal düzenleme şartları getirildi:

Derneğin üye yapısı, yalnızca kast ajansı ve menajerlik faaliyeti yürüten teşebbüslerin katılabileceği şekilde yeniden tasarlanacak.

Dernek, üyelerine yönelik bilgilendirme süreçleri başlatarak; kast direktörlüğü ile kast ajansı/menajerlik faaliyetlerinin, ayrıca yapımcılık ile kast ajansı/menajerlik işlerinin birlikte yürütülemeyeceğini resmi olarak tebliğ edecek.

Bir projedeki rol alımının başka bir yeteneğin varlığına şart koşulamayacağı kuralı dernek üyelerine bildirilecek.

KASTDER'in resmi internet sitesinde, söz konusu hususlardan kaynaklanan tüm rekabet endişelerine dair detaylı bir bilgilendirme metni yayımlanacak.

İDARİ PARA CEZASI UYGULANAN TEŞEBBÜSLERİN TAM LİSTESİ

Rekabet Kurulu tarafından 42,2 milyon liralık toplam ceza havuzunun paylaştırıldığı ve idari para cezası verilmesi kararlaştırılan dernek ve 36 teşebbüs şu isimlerden oluştu:

Abdullah Bulut Menajerlik İletişim Danışmanlık Ltd. Şti.

Alkış Yapım Reklam Bilişim İnşaat Turizm ve Organizasyon Hizmetleri Ltd. Şti.

Ali Sabuncugil Menajerlik Oyunculuk Seslendirme Hizmetleri Ltd. Şti.

Ayça Kardeş Menajerlik ve İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.

Black Listt Menajerlik Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

Deniz Tüney Tanıtım Turizm ve Halkla İlişkiler Pazarlama Ltd. Şti.

Ebru Acar Menajerlik Ltd. Şti.

En Teknik Elektrik İnşaat Taahhüt Bilgisayar Ajans Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Esra Akkoyunlu Menajerlik Prodüksiyon Ltd. Şti.

Gülay Çiko Yapım Organizasyon ve Ticaret Ltd. Şti.

Icon Talent Organizasyon Yapım Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

ID İletişim Danışmanlık A.Ş.

Kahraman Özden

Medyatek Film Yapım Turizm Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

Neslihan Uzer Kast Danışmanlığı Film Prodüksiyon Yapım Ltd. Şti.

Nimet Atasoy Menajerlik A.Ş.

Önem Günal Ajans ve Menajerlik A.Ş.

Özlem Duran (Özlem Duran Menajerlik)

Özlem Oğuz Oyuncu Danışmanlığı Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Pamuk Karakoç (Sofita Menajerlik)

People Fotomodel Prodüksiyon ve Ticaret Ltd. Şti.

Perama Görsel Sanatlar Organizasyon Yapım ve Ticaret Ltd. Şti.

Persona Sanat İletişim Hizmetleri Ltd. Şti.

Renda Güner Film Yapım Tanıtım Hizmetleri Ticaret Ltd. Şti.

Rezzan Çankır Film Yapım Reklam Halkla İlişkiler Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

RSD Yapım ve Kast Hizmetleri Ltd. Şti.

Sahne Güzeli Menajerlik Oyunculuk Hizmetleri Tanıtım Reklam ve Danışmanlık Ltd. Şti.

SM Menajerlik Ticaret Ltd. Şti.

Sökmen Ajans Reklamcılık ve Turizm Ltd. Şti.

Şogen Film Müzik Prodüksiyon Organizasyon Gıda Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Talento Menajerlik Ticaret Ltd. Şti.

TB Sanatsal Yetenek Yönetimi ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Tümay Özokur Film-Reklam Ticaret ve Sanayi Ltd. Şti.

Uğurcan Keleş

Vodvil Prodüksiyon ve Menajerlik Hizmetleri Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Yüzde Yüz Oyunculuk Seslendirme ve Prodüksiyon Ltd. Şti.

Kast Ajansları Derneği (KASTDER)