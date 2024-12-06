Balıkesir’in Marmara Adası Saraylar Mahallesi’nde bir mermer ocağında meydana gelen göçük, iki işçinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. 5 yetkili, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kastamonulu işçiler Mustafa Dak ve Ahmet Özmen, göçük altında kalarak hayatını kaybetti. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda işçilerin cansız bedeni blok mermerlerin altından çıkarıldı ve memleketleri Kastamonu’da toprağa verildi.

Heyelanın ardından incelemeler sürüyor

Olayın yaşandığı mermer ocağının Kastamonulu bir şirket tarafından işletildiği ve Ediz Öztürk’e ait olduğu öğrenildi. Göçüğün nedenine ilişkin incelemeler devam ederken, kurtarma operasyonuna AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri katıldı. İlk belirlemelere göre, olayla ilgili ifadeleri alınan 5 yetkili, yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Faaliyetlerin durdurulması tebliğ edilmişti iddiası

Göçüğün yaşandığı mermer ocağıyla ilgili iddialar, faciayı daha da tartışmalı bir hale getirdi. Görgü tanıkları ve bölge halkından edinilen bilgilere göre, bu ve birkaç mermer ocağına faaliyetlerini durdurmaları yönünde tebligat yapıldığı, ancak işletmelerin buna rağmen faaliyetlerine devam ettiği öne sürüldü.

Yaşanan kazanın incelemeleri sürüyor.