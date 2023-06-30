Mersin Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş.'nin işlettiği halk plajları, Kurban Bayramı tatilinde de hem Mersinliler hem de Mersin’e gelen tatilciler tarafından yoğun ilgi gördü, plajlar doldu taştı.MERSİN (İGFA) - Tatilciler, Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin aldığı önlemlerle Kurban Bayramı tatilini Mersin’de sorunsuz bir şekilde geçirmeye devam ediyor. Yerli ve yabancı turistler bayram tatili keyfini Mersin Büyükşehir Belediyesi halk plajlarında çıkarıyor.

İşletmesi Denizkızı Turizm A.Ş.’de olan 5’i mavi bayraklı olmak üzere toplam 12 halk plajı Kurban Bayramında tatilcilerin uğrak merkezi oldu. Kızkalesi, Susanoğlu, Ayaş Yemişkumu, Ayaş Kumkuyu, Kocahasanlı Halk Plajı, Kocahasanlı Piknik Alanı, Yapraklıkoy, Sultankoyu, Zincirlikuyu, Töbank, Akkum ve Limonlu olamk üzere toplam 12 halk plajı ile hizmet veriyor.

Yerli ve yabancı turistlerin sorunsuz, güvenli ve keyifli bir tatil geçirmelerini sağlayan Büyükşehir Belediyesi, tertemiz ve güvenli plajları ile de tatilcilerden tam not alıyor. 12 plajda toplam 210 plaj görevlisi ve 25 cankurtaran görevlisi bulunuyor. Büyükşehir Belediyesi’nin halk plajları, Mersinli ve Mersin'e gelen tatilcilere kaliteli, ekonomik, huzurlu ve güvenilir bir tatil fırsatı sunuyor. Plajlar her yıl olduğu gibi bu yıl da dolup taşıyor. Plajlarda ayrıca tüm tatilcilerin yararlanabileceği duş, kabin, WC ve büfe alanı gibi hizmetler de yer alıyor.