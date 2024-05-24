Bursa’da trafik kazasında hayatını kaybeden 2 Büyükşehir Belediyesi çalışanı için tören düzenlendi.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi yakınlarında çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde kaynak işçisi olarak çalışan Sedat Sungur idaresindeki 61 ABE 166 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil, yağışlı havanın etkisi ile sürücüsünün kontrolünden çıkarak ters şeride girdi. Bu esnada Yıldırım istikametine giden Necati Turan idaresindeki 16 JMM 55 plakalı cip, ters şeritten gelen araca çarptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kazanın etkisiyle hurdaya dönen otomobildeki işe gittiği öğrenilen Sedat Sungur ile arkadaşı Hasan Alper’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi çalışanları, kazada ölen mesai arkadaşlarını uğurlamak için Bursa Büyükşehir Belediyesi Ek Hizmet Binası’nın bahçesinde toplandı. Kılınan cenaze namazının ardından Sedat Sungur ve Hasan Alper’in naaşları, defnedilmek üzere Yenişehir ilçesine götürüldü.