Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenmektedir. Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri ile Rize ve Düzce çevrelerinde yerel sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği tahmin edilmektedir. Diğer bölgelerde ise az bulutlu ve açık bir hava beklenmektedir.

Özellikle İç Ege, Kırklareli, Aydın, Isparta ve Eskişehir çevreleri ile Edirne'nin doğusu, Tekirdağ'ın kuzeyi, İzmir'in güneyi ve doğusu, Ankara'nın kuzeyi ve batısı gibi bölgelerde yerel olarak kuvvetli yağışlar beklenmektedir. Bu nedenle bu bölgelerde yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önemlidir.

Ayrıca, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) rüzgarlar esmesi beklenmektedir. Bu nedenle rüzgarın etkili olduğu bölgelerde olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunmalıdır.

Bursa'da bugün hava sıcaklıkları 20°C ile 30°C arasında değişecek olup gök gürültülü ve sağanak yağışlı bir hava beklenmektedir.