25 Eylül 2023 Pazartesi günü Bursa'da hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Bursa'da hava parçalı az bulutlu olacak. Ancak, yerel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görülebileceği belirtiliyor. Bursa'da hava sıcaklıkları 14°C ile 32°C arasında seyredecek. Ayrıca, rüzgarın Bursa'da genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif esmesi bekleniyor.

Özetle, Bursa'da hava genel olarak parçalı az bulutlu olacak, ancak yerel yağışlara dikkat etmek önemli olabilir. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.