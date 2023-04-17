Savrulan aracın bisiklete çarptığı anlar kamerada

İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana gelen kazada kontrolden çıkarak savrulan otomobil, elektrikli bisiklete çarptı; 1 kişi yaralandı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Alanyurt'tan İnegöl'e seyir halinde olan Can K.(39) yönetimindeki 07 AIP 476 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulmaya başladı. Savrulan araç yolun sağında seyir halinde olan Suriye uyruklu sürücü Abdulmunem A.(35) yönetimindeki elektrikli bisiklete arkadan çarptı çarpmanın etkisiyle savrulan bisikletin arkasından düşen sürücünün annesi Zahira A.(55) yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay yerinden uzaklaşan sonrasında polis ekiplerine başvuran otomobilin sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

