Edinilen bilgiye göre Kozluca yolu üzeri Naire Çikeyava Lisesi kavşağında seyir halinde olan Harun K.(36) yönetimindeki 38 BV 532 plakalı otomobil Marmaris sokağa geçiş yapmak istediği sırada Kozluca yolu üzerinde seyir halinde Mehmet A. (18) yönetimindeki 16 BEG 475 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü ile arkasında oturan Abdullah P. (22) yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansında görevli sağlık ekipleri yaptı. Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülerek tedavi altına alındı.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: MURAT AVCI