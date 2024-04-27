İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya X üzerinden yaptığı yazılı açıklamada 'Narkoçelik-14' operasyonlarıyla ilgili yazılı açıklamada bulundu. Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik Bursa dahil 42 İlde operasyonlarda; 322 Kg Uyuşturucu Madde ve 135 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirilirken 321 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı.

Yerlikaya yazılı açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

"Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 42 İlde düzenlenen “NARKOÇELİK-14” Operasyonlarında; 322 Kg Uyuşturucu Madde ve 135 Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.321 Zehir taciri ve sokak satıcısı yakalandı .

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar! 10 aylık süre içinde Uyuşturucu Madde imalatçılarına, bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik toplam 39 bin 661 operasyon düzenlendik.

Operasyonlarda 121 Ton Uyuşturucu Madde, 42 Milyon adet Uyuşturucu Hap ve 157 Milyon Kök Kenevir ele geçirildi. 310 bin 639 şüpheli yakalandı. (Uyuşturucu madde satan ve kullanan şüpheliler toplamı) Bunlardan; 28 bin 44 ’ü tutuklandı. 12 bin 554 ‘i hakkında adli kontrol kararı verildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüklerince;

682 ekip, 2 bin 46 personel, 3 helikopter unsuru ve 44 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla İstanbul, Konya, Şanlıurfa, Manisa, Samsun, Elazığ, Gaziantep, Sakarya, Denizli, Adana, Osmaniye, Sivas, Ankara, Van, Bitlis, Erzurum, İzmir, Mersin, Bingöl, Kırklareli, Tekirdağ, Kahramanmaraş, Isparta, Malatya, Çorum, Diyarbakır, Balıkesir, Adıyaman, Kırşehir, Ordu, Antalya, Aydın, Muş, Trabzon, Muğla, Kırıkkale, Kütahya, Kayseri, Bursa, Afyonkarahisar, Iğdır ve Kocaeli olmak üzere 42 ilde "NARKOÇELİK-14” operasyonları düzenlendi.

Bazı İllerimizde ele geçirilen uyuşturucu miktarları, yakalanan zehir tacirleri ve sokak satıcıları şöyle;

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 76 kg metamfetamin, 26 kg esrar, 4,6 kg kimyasal madde ve 92 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 72 Sokak Satıcısı yakalandı.

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 62 kg skunk ele geçirildi. 25,5 kg bonzai, 18 litre aseton, Muhtelif miktarda toz esrar ve metafetamin ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 110 kg skunk ele geçirildi. 2 Zehir Taciri yakalandı.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 27 bin 412 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. 3 Zehir Taciri yakalandı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan operasyonda; 15 bin 802 adet uyuşturucu hap ele geçirildi. Zehir Taciri yakalandı.

Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle"