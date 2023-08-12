Gazetemizde geçtiğimiz gün "MAHALLE SAKİNLERİ METRUK BİNA İÇİN AYAKLANDI!“UYUŞTURUCU, FUHUŞ NE ARARSAN VAR, KORKUYORUZ” adlı yaptığımız haberin ardından; İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı yunus ekipleri tarafından şehrin muhtelif yerlerinde bulunan terkedilmiş evlere baskın düzenledi. Terk edilmiş binalarda vatandaşların güvenliği için operasyonlara devam edileceği bildirildi.

Şehrin içinde sahipleri tarafından terkedilmiş metruk binalara İnegöl Emniyet Müdürlüğü Yunus Ekipleri tarafından şok operasyon gerçekleştirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünden hareket eden Yunus ekipleri, yıkılma tehlikesi olan metruk binaların içine girdi.

Mahalle sakinleri, operasyon gerçekleştiren Yunus Ekiplerini şaşkınlıkla izledi. Metruk binaların güvenliğini kontrol altına alan Yunus Ekipleri tam not aldı.

Yunus ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda bazı binaların içinde kullanılmış boş alkol şişeleri ve uyuşturucu aparatları ele geçirildi. Uyuşturucu aparatları ekipler tarafından imha edildi.

Öznur Dede