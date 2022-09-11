Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatı ve MHP'ye gönül vermiş çok sayıda vatandaş, bugün Bursa'da Devlet Bahçeli'nin katılımıyla gerçekleştirilecek ‘2023’e Doğru Aday Belli Karar Net’ mitingine katılmak için İnegöl'den kalabalıklar halinde Bursa'ya hareket etti.

MHP, ‘2023’e Doğru Aday Belli Karar Net’ mitinginin ikincisini bugün saat 17.00'da Bursa Gökdere Meydanı'nda gerçekleştirecek. Konuyla alakalı geçtiğimiz günlerde açıklama yapan MHP İlçe Başkanı Aytekin Torun, Bursa'nın tarihi bir güne şahitlik edeceğini ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin önemli mesajlar vereceğini belirterek İnegöllüleri mitinge davet etmişti.

MHP İlçe Teşkilatı bugün İnegöl'de 9 ayrı bölgeden otobüs kaldırdı. Otobüslerin yanında yine özel araçlarla Bursa'ya kalabalık şekilde partililerin gittiği gözlemlendi.

Gökdere Meydanı'nda 15.00'da başlayacak mitingde, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin önemli açıklamalar yapması bekleniyor.