Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu ve Gelgeç Mahallesi arasındaki dere yatağında kayıp Korhan Berzeg’e ait olduğu tahmin edilen kafatası kemikleri bulundu.

Bugün Gönen’in Armutlu ve Gelgeç Mahallesi arasında bulunan dere yatağında arama çalışmalarını yoğunlaştıran 60 kişilik ekip, 3 kadavra arama köpeği eşliğinde dere yatağını çit taraflı olarak arama çalışmalarına devam etti. Çalışmalar neticesinde ilk bulunan kemik parçaları ve giysi parçalarının 3 kilometre uzağında yeni bulgulara ulaşıldı. Ekipler, Korhan Berzeg’in kafatasına ait olduğu düşünülen 4 parça daha kemik buldu.