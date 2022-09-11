AK Parti Bursa İl Başkanlığı tarafından geçtiğimiz haftalarda başlatılan 'Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa' ziyaretleri İnegöl İlçesi'nde devam etti.

AK Parti Bursa İl Başkanlığı, AK Parti Bursa Milletvekilleri ve üç kademeden il, ilçe teşkilat mensuplarının katılımları ile gerçekleştirdiği ilçe buluşmalarını aralıksız sürdürüyor. Program kapsamında İnegöl İlçesi'ni ziyaret eden AK Parti Bursa Milletvekilleri ve teşkilat üyeleri, İnegöl'de ziyaret ettikleri mahallelerde vatandaşlar, esnaflar ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile ilçenin ve Bursa'nın geleceği adına fikir alışverişinde bulundu.

Geçtiğimiz haftalarda başlatılan ve Bursa genelinde her kesimde vatandaşa ulaşılan 'Yüz Yüze Gönül Gönüle Bursa' programlarının teşkilatları ve Bursalı Hemşehrileri adına çok verimli geçtiğini belirten AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, "Tüm ilçelerimizde halkımızın talep ve görüşlerini birinci ağızdan dinlediğimiz, önceliklerini tespit ettiğimiz ziyaretlerimizde halkımızla iç içe yönetim ve siyaset anlayışımızın en güzel örneklerinden birini daha sergiledik. Bursamızın her alandaki potansiyeli ve dinamik nüfus yapısı ile en önemli ilçelerinden olan İnegölümüzün geleceğini hep birlikte şekillendireceğiz. Bu yolda bizlerden desteğini esirgemeyen ilçe halkımıza ve teşkilat mensuplarıma teşekkür ediyorum" dedi.