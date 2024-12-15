AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesirspor’u Ankara’da yalnız bırakmadı

Tribünden takip ettiği mücadelede Balıkesirspor’a büyük coşkuyla destek veren Milletvekili Canbey, 2-1’lik galibiyetin mutluluğunu yaşadı.

Maç sonrası açıklamalarda bulunan Canbey, “Balıkesirspor’umuzun sahadaki azmi ve mücadelesi bizleri gururlandırdı. Bu galibiyet, hem şehrimize moral hem de takımımıza büyük bir motivasyon oldu. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi gönülden kutluyorum,” dedi.