Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi’nde görülen davada, “suça sürüklenen çocuk” olarak yargılanan 5 sanıktan 3’ü duruşmaya fiziken katılırken, 2’si SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla ifade verdi.

Mahkeme heyeti kararında, yaş indirimi uygulayarak M.G, E.K, A.S.D, H.E.A. ve K.G’yi “suçu ve suçluyu övme” suçundan ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

“Zincirleme şekilde birden fazla kişiyle silahla tehdit” suçlamasından ise beş sanık hakkında beraat kararı verildi. Ancak M.G, “silahla tehdit” suçundan yaş indirimi uygulanarak 4 yıl 8 ay hapis cezasına mahkûm edildi.

Mahkeme, M.G’nin tutukluluğunun devamına karar verirken, diğer dört sanık hakkında çeşitli adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmederek tahliyelerine karar verdi.

İDDİANAMEDEN

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Mattia Ahmet Minguzzi’nin anne ve babası, Yasemin Akıncılar Minguzzi ile Andrea Minguzzi, “müşteki” olarak yer aldı.

İddianamede, 24 Ocak'ta uğradığı bıçaklı saldırının ardından hastaneye kaldırılan Mattia Ahmet Minguzzi’nin, 9 Şubat'ta hayatını kaybettiği ve olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi’nde iki sanık hakkında dava açıldığı bilgisi yer aldı.

İddianamede, 10 Nisan’daki ilk duruşma tarihinden kısa süre önce müştekilere yönelik sosyal medyada farklı hesaplar üzerinden silah fotoğraflarının gönderildiği ve tehdit içerikli mesajların paylaşıldığı belirtildi.

Ayrıca, müşteki Yasemin Akıncılar Minguzzi’nin telefonuna 6 Nisan’da M.G’ye ait olduğu tespit edilen numaradan bir mesaj gönderildiği, mesajda tehdit eden kişilerden birinin özür dilediği ve pişmanlığını dile getirdiği aktarıldı. Ancak, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü’ne gelen bir ihbarda, tehdit içerikli paylaşımların yapıldığı sosyal medya hesabının M.G. tarafından kullanıldığı bildirildi.

Savcılık, M.G, E.K, A.S.D, H.E.A. ve K.G’nin “zincirleme şekilde birden fazla kişiyle silahla tehdit” ve “suçu ve suçluyu övme” suçlarından 1 yıl 8 aydan 7 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

İddianamede ayrıca, 18 yaşından küçük olan K.Y. hakkında ise kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildiği bilgisi yer aldı.