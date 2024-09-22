Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde düzenlenen programların konuğu bu kez ortaokul minikleri oldu. Öğrenciler Büyükşehir’in uzman eğitmenleri eşliğinde Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde pedal çevirerek güvenli sürüş eğitimi aldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde Sait Faik Ortaokulu öğrencilerine güvenli bisiklet sürüş eğitimi sundu. Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde, bisiklet kullanırken dikkat edilmesi gereken temel güvenlik önlemleri öğrencilere aktarıldı. Aynı zamanda bisiklet vadisinin profesyonel yarış pisti olması sayesinde, öğrenciler bisiklet sporuna dair heyecan verici anları deneyimleme fırsatı buldu. Eğitimlerde öğrencilerin fiziksel aktivitelere katılımı teşvik edilirken, aynı zamanda şehir içi ulaşımda bisiklet kullanımının önemine yönelik bilgiler yer aldı.