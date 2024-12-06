Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, minik öğrencilerle bir araya gelerek etkinlik düzenledi.

Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç, Gölpazarı Gazimihal İlkokulu’nu ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette minik öğrencilerle bir araya gelen Kaymakam Kılıç, sınıfta çeşitli etkinliklere katıldı. Daha sonrasında Kılıç öğretmenler odasına giderek, eğitimcilerden okul hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Kaymakam Kılıç, öğrencilerle ve öğretmenlerle birlikte yaptıkları etkinliklerin ve geçirdiği keyifli zaman için teşekkür ederken, okul yönetimin de misafirperverliğinden dolayı memnuniyetini dile getirdi.