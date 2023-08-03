Yaz spor okullarında eğitim gören minik dövüşçüler sertifikalarını aldı. Judo ve Taekwando yapan geleceğin şampiyonları spor okullarında yetişiyor.

Geleceğin şampiyonlarını çıkartmak ve gençlere imkan sağlamak amacıyla yaz spor okullarıyla spor aktiviteleri konusunda bütün imkanlarını sunan Osmangazi Belediyesi 92 minik öğrenciye kurs sonunda sertifikalarını verdi.

Osmangazi Belediyesi, bünyesinde bulunan 75 tesiste spora ve sporcuya destek vermeye devam ediyor. Osmangazi Belediyesi tesislerinde bu zamana kadar 34 branşta 208 milli sporcu kazandırdı. 4 bin 759 lisanslı sporcusu bulunan Osmangazi Belediyesi, 1 olimpiyat, 3 dünya, 76 Avrupa, 73 Balkan ve 570 Türkiye şampiyonu yetiştirerek önemli başarıya imza atarak bünyesinden şampiyon sporcular çıkarttı.

Minik öğrenciler sertifikalarını Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil’in elinden aldı.

Sertifika alan öğrencileri tebrik eden Cingil, “Osmangazi Belediyemiz Bursa’nın en büyük, Türkiye’nin ise en büyük 5’inci ilçe belediyesi 56 vilayetten büyük, belediyecilik hizmetleriyle ilgili üzerine düşeni teknik ve hizmet anlamında görevlerini yerine getiriyor. Bu hizmetlerini bir araya getirirken sevgili gençlerimizi asla unutmuyor. Yaz ve kış gençlerimizi eğitici spor kursları düzenliyor. 10 bine yakın gencimiz 4 etap halinde yüzme sporuyla tanışırken judo ve taekwondo alanında bugün ilk dönemini tamamladığımız kursumuzu başarıyla bitiren 92 öğrenciye sertifikalarını veriyoruz. Bu kurslar 3 dönemden oluşacak ve yaklaşık 300 genç kardeşimizin judo ve taekwondo, eğitimi almasını sağlamış olacağız” şeklinde ifade etti.

Judo ve Taekwondo kurslarında birinci dönem sona ererken ikinci dönem 24 Temmuz, 11 Ağustos tarihleri arasında, 3 dönem ise 14 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek.