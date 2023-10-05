Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'de FETÖ ile ilişkili olarak faaliyet gösteren ve daha sonra Tacikistan'a kaçan Koray Vural'ın saklandığı yeri tespit etti. Koray Vural, FETÖ'nün yönlendirmesiyle Türkiye'den ayrıldıktan sonra Tacikistan'da çeşitli kademelerde yönetici pozisyonlarında faaliyetlerde bulundu.

Firari FETÖ üyesi Emsal Koç'un Türkiye'ye sınır dışı edilmesinin ardından Tacikistan'dan kaçma planları yapan Koray Vural, MİT tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Koray Vural, 'Silahlı terör örgütü FETÖ'ye üye olma' suçundan turuncu kategoride aranan bir kişiydi ve Türkiye'ye getirildi.

Koray Vural'ın, FETÖ'nün Orta Asya ve Tacikistan'daki faaliyetlerinin organizasyonunda görev aldığı ve bu süreçte FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'daki karargahına sık sık giderek örgütsel talimatlar aldığı belirtiliyor. Yakalanan Koray Vural hakkında adli işlemler başlatıldı.