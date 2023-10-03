Milli İstihbarat Teşkilatı, son 10 ay boyunca Kuzey Irak, Suriye ve Türkiye'de titiz bir çalışma yürüterek, bölücü terör örgütünün Türkiye ayağındaki istihbarat yapılanmasını tespit edip çökertme amacıyla önemli bir çaba sarf ettiği belirtiliyor. Saha ajanlarının örgütün istihbarat ağına sızması sonucunda, örgüt ile ilişkisi tespit edilen şüpheliler yakından takip altına alınarak, emniyet birimleri ile koordineli bir operasyon başlatma hazırlığı içine girdi.

Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra, operasyonun uygulanmasına geçildi. Şanlıurfa merkezli olarak başlatılan 'Uyuyan Hücre' operasyonu, İstanbul, Antalya, Adana, Bursa, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Mersin, Denizli, Konya, Kayseri, Batman, Isparta, Balıkesir, Şırnak, Kocaeli ve Amasya gibi birçok ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirildi. Şu ana kadar yaklaşık 90 kişi gözaltına alındı.

Operasyonun ana hedefi, Suriye'deki örgütün istihbarat yapısını ve Türkiye'deki uyuyan hücre faaliyetlerini, yaklaşan Yerel Seçimler öncesinde çökertmektir.