İnegöl mobilyasının dünyaya açılan kapısı olan İnegöl Mobilya Fuarı, 22-27 Nisan’da misafirlerini ağırlayacak.

Bursa’nın İnegöl ilçesinde düzenlenecek olan mobilya fuarında, 22-27 Nisan tarihleri arasında yeni modeller ve renkler dünyanın önemli ülkelerinden gelen misafirleriyle buluşacak. Wobilimoda Mobilya AVM, mobilya dünyasının en yeni ve iddialı koleksiyonlarıyla 2024’ün ilk fuarında ön plana çıkacak. Wobilimoda Mobilya AVM Genel Müdür Sedat Beşiktepe, “Fuar için son dört aydır yoğun bir ar-ge çalışmasıyla 2024 trend mobilyalarını hazırladık. Tüm hazırlıklarımız tamamlandı. Fuarda hem yeni tasarımları hem de 2024 mobilya renklerini tanıtacak olmaktan dolayı heyecan duyuyoruz. Wobilimoda Mobilya AVM, artık ‘mobilya dünyası modası’nın adresi haline geldi” dedi.

İnegöl ilçesinde 124 üreticinin 120 bin metrekare kapalı alanda üreticiden tüketiciye aracısız hizmet veren alışveriş merkezi, sektördeki moda trendlerini belirleme ve yenilikçi tasarımlar sunma konusunda iddialı bir şekilde yoluna devam ediyor.