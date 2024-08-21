Moda Sahnesi yeni tiyatro sezonunda seyircisini Shakespeare’in en güçlü eserlerinden "Macbeth" ile karşılıyor. Kemal Aydoğan’ın yönettiği, Macbeth’i Barış Atay, Lady Macbeth’i ise Ezgi Çelik’in canlandıracağı oyunun biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’ da satışta.

Moda Sahnesi yeni tiyatro sezonunda seyircisini Shakespeare’in en güçlü eserlerinden "Macbeth" ile karşılıyor. Kemal Aydoğan’ın yönettiği, Macbeth’i Barış Atay, Lady Macbeth’i ise Ezgi Çelik’in canlandıracağı oyunun biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.

William Shakespeare’in unutulmaz eseri "Macbeth", yeni yorumuyla sahnede olacak. 25, 26, 27, 29 Eylül ve 2,3 ve 4 Ekim’de sahnede olacak.