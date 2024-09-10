Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, ana yoldan yan yola dönüş yapmak isteyen bir otomobile, aynı yönde ilerleyen motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve bir yolcu yaralandı.

Kaza, saat 18.00 sularında Göl Yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, R.C.A. (26) yönetimindeki 34 HRP 649 plakalı otomobil, Göl istikametinden Orhangazi yönüne doğru seyir halindeyken, bir fabrikanın otoparkına dönüş yapmak istedi. Bu sırada, aynı yönde ilerleyen B.E. (18) idaresindeki 16 BLP 046 plakalı motosiklet, dönüş yapmak isteyen otomobile yandan çarptı ve savruldu.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü B.E. ve arkasındaki yolcu H.K. (40) yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulans, yaralıları Orhangazi Devlet Hastanesi’ne taşıdı. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Olayın ardından, vatandaşlar Göl Yolu'nda son günlerde artan kazalar nedeniyle yol güvenliği için daha fazla önlem alınması gerektiğini belirtti.