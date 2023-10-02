Bursa'da Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluş temellerinin atıldığı Mudanya Mütarekesi’nin 101’inci yılı etkinliklerinin tanıtımını, Tarih Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan ile birlikte yaptı.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Mudanya Mütarekesi’nin 101’inci yıl dönümü kapsamında hazırlanan etkinlik programını kamuoyuna tanıttı. MUDAŞ Sosyal Tesisi’nde basınla bir araya gelen Türkyılmaz, Türkiye’nin bağımsızlığına giden yolu açan Mudanya Mütarekesi’ni, Cumhuriyet'in 100’üncü yılına yakışır bir etkinlikle kutlayacaklarını vurguladı.

Mudanya Mütarekesi ile atılan, barış ve kardeşlik imzasının ışığında, bu yıl da önemli bir kutlamaya ev sahipliği yapacaklarını kaydeden Başkan Türkyılmaz, “Etkinlikler 7 Ekim Cumartesi günü Taş Mektep Akademi’de Briç Turnuvası ile başlayacak. 8 Ekim Pazar günü Mütareke Meydanı’nda 20.30’da Sufle sahne alacak. 9 Ekim Pazartesi günü ise 19.30’da Mudanya İlçe Bando Konseri ile başlayacak etkinlikler, Mudanya Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun gösterisi ve Mudanya Belediyesi Çok Sesli Korosu Konseri ile devam edecek. 10 Ekim Salı günü 20.30’da Zeynep Casalini sahne alacak. Mütareke’nin imzalandığı gün 11 Ekim Çarşamba, 10.30’da resmi tören kutlamalarını gerçekleştireceğiz, Mudanya Bandomuzun konserinin ardından Tarih Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan ve partimizin geçmiş dönem Genel Başkanlarından deneyimli siyasetçi Altan Öymen, ‘100’üncü Yılında Lozan ve Cumhuriyet’ isimli bir söyleşi gerçekleştirecek. Mudanya Belediyesi Çok Sesli Çocuk Korosu konserimizin ardından, Barış Yolu Ödülümüzü, Filenin Sultanlarına takdim edeceğiz. Mütareke etkinliklerimiz, Kardeş Türküler konseriyle son bulacak. Atamızı ve Mudanya’mızın fahri hemşehrisi İsmet İnönü’yü anacak, Cumhuriyetin ön sözünün yazıldığı Mudanya’da hep birlikte ‘Cumhuriyet, çok yaşa’ diyeceğiz” dedi.



2023 BARIŞ YOLU ÖDÜLÜ FİLENİN SULTANLARI’NA VERİLECEK

Mudanya Mütarekesi Barış Yolu Ödülü’nün, Cumhuriyetin kuruluşunun 100’üncü yılında dünya çapında kazandığı başarı ile büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunu çizdiği çağdaş Türkiye’yi temsil eden, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’na verileceğini açıklayan Tarih Vakfı Kurucusu ve Barış Yolu Ödülü Jüri üyesi Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan ise “Henüz Milletler Ligi tamamlanmışken, onun verdiği coşkuyla biz bu ödülü Kadın Voleybol Takımına vermeyi kararlaştırdık. Cumhuriyet’in ve Lozan Anlaşması’nın 100’üncü yılında, en büyük kazanımlarından biri de kadın haklarıdır. Bunun simgesi olarak Voleybol Takımımızı onurlandırmayı istedik. Aynı gün, Mudanya Mütarekesi’nin ve Lozan Barış Antlaşması’nın kahramanı, Cumhuriyetimizin ilk Başbakanı ve ikinci Cumhurbaşkanı Sayın İsmet İnönü’ye de ‘Şükran Ödülü’ verilmesini kararlaştırdık. Cumhuriyet’in getirdiği çok önemli değerler var. Sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bilmemiz gerekiyor. Cumhuriyet çok kıymetli, fakat Cumhuriyet’i yaşamaya ve yaşatmaya da yükümlüyüz. Cumhuriyet’i yaşatmak ve yaşamak istiyorsak daha fazla demokrasi gerekiyor. Hepimizin payına düşen daha fazla demokrasi talep etmek. Bu aynı zamanda kadın, genç, emekçi hakkı demek” ifadelerini kullandı.



Mudanya Mütarekesi Barış Yolu 2023 yılı ödülünün seçici kurulu, SHP eski Genel Başkanı, önceki dönem Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın’ın başkanlığında, Tarih Vakfı Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Ö. Alkan, İstanbul Gedik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Atatüre, Yazar Ayşe Kulin, Emekli Büyükelçiler Ünal Çeviköz ile Onur Öymen, Gazeteciler Murat Yetkin, Sedat Ergin, önceki dönem CHP Ankara Milletvekili, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Onur Üyesi Gülsün Bilgehan, Başkent Üniversitesi Ord. Prof. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Seçil Karal Akgün ve Emekli Tuğgeneral Ali Er’den oluşuyor.