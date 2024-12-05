Mudanya Belediyesi, öğrencilere uygun fiyatlı, sağlıklı ve kaliteli gıda hizmeti sunacak bütçe dostu öğrenci kantinini hayata geçiriyor! Öğrenci kantini, Bursa Uludağ Üniversitesi Mudanya Yerleşkesinde açılacak.

Mudanya Belediyesi, öğrencilerin ekonomik kaygı yaşamadan, sağlıklı ve lezzetli gıdalara erişebileceği bir eğitim ortamı kurmayı hedefinde ilk adımı atıyor. Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç ve Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, Mudanya Yerleşkesinde bulunan Güzel Sanatlar Fakültesi kantin hizmetlerini sağlamak üzere işbirliği protokolü imzaladı.

Mudanya Belediyesi iştiraklerinden MUDAŞ’ın hizmet sağlayıcısı olacağı öğrenci kantini, 2024-2025 eğitim-öğretim yılı içerisinde hizmete açılacak. Protokol kapsamında, üç yıl boyunca öğrencilere bütçe dostu, sağlıklı ve kaliteli hizmet sunulacak. Yeni kantin, yalnızca ekonomik çözümler sunmakla kalmayıp, sağlıklı beslenme ve sosyal bir ortamı bir araya getiren yenilikçi bir modelle öğrencilere hizmet verecek.

Hem eğitimlerine hem bütçelerine destek

Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, yaptığı açıklamada, “Gençlerimizin hem eğitim hayatlarını kolaylaştırmak hem de bütçelerine destek olmak amacıyla hayata geçirdiğimiz bu projeyle, zorlu ekonomik şartlarla mücadele etmek zorunda kalan gençlerimize destek olmak istiyoruz.” dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ise “Destekleri için Başkanımıza teşekkür ederiz. Bu bir başlangıç olur ve daha güzel işbirlikleri yapmaya devam ederiz” derken, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Sait Liman “Mudanya Belediyesi’ne teşekkür ederiz. Öğrencilerimiz için belediyeden destek görmek çok değerli ve anlamlı” diye konuştu.