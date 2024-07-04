Mudanya’da yaz Kur’an kursları başladı. 1 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında devam edecek olan kurslara kayıtlar devam ediyor.

Yaz Kur’an Kursları hakkında açıklamada bulunan İlçe Müftü Vekili Mehmet Ümit Özonay, "Yaz kurslarımız yoğun bir katılımla İlçemizdeki 55 camide, 10 Kur’an kursumuzda ve ilçemizde bulunan 6 okulda ve 1 sitede başladı. Bu sene 6 hafta sürecek olan yaz Kur’an kurslarımızda geleceğimizin teminatı olan yavrularımızın sahih ve doğru dini bilgiye ulaşmalarını sağlamak için gerekli tüm çabayı sarf edeceğiz. Bu vesile ile yaz Kur’an kurslarımızın ilçemize, kurslarımızdaki ve ülkemiz sathındaki tüm öğrencilerimize, ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.