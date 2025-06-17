Akşehir’de 1 Nisan sabahı ortadan kaybolan Tural’ın evinde yaptığı “İki gün içinde dönmezsem bilgisayarımın altına bakın” notunun altında “Başıma bir şey gelirse Kenan’dan bilin” ibaresi bulunmuş, böylece şüpheli konuma geçen yakın arkadaşı kahvehane işletmecisi Kenan Yılmaz’ın adı öne çıkmıştı.

Bugün stüdyoda gözaltına alınan Yılmaz, tartışma sırasında silahın kazayla ateş alarak Tural’ın boğazına veya kafasına isabet ettiğini ve “O anda panikle 10 dakika orada bekledim” diyerek cinayeti itiraf etti. Ardından tabancayı parçalara ayırıp poşete koyduğunu ve Konya–Afyonkarahisar kara yolundaki çöp konteynerine attığını söyledi. Canlı yayında gösterdiği harita doğrultusunda jandarma ve polis ekipleri, uçurum kenarındaki HES yolunda yaptıkları aramada vahşi hayvanların parçalamış olabileceği kafatası ve beden parçalarına ulaştı. Şüpheli Yılmaz, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü, olayla ilgili soruşturma sürüyor.