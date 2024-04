Bursaspor Divan Kurulu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret etti. Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder, “Sayın Bozbey’e Bursaspor’un bugünkü durumunu anlattık ve kendisinin isteği üzerine çiçek getirmek yerine kulübe bağış yaptık” dedi. Mustafa Bozbey ise, “Bursaspor’umuzun her zaman yanında olacağız. Eski günlerimize tekrar kavuşmak için hep birlikte çalışacağız” ifadelerini kullandı.

Bursaspor Divan Kurulu, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’i ziyaret etti. Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder yaptığı açıklamada, “Sayın Mustafa Bozbey’e görevinde başarılar diledik. Bursaspor’un bugünkü durumunu detaylı olarak kendisiyle paylaştık. Kendisinin de ricası üzerine çiçek yerine Bursaspor’umuza bağış yaptık ve bunun da öncüsü olmak istedik. Konuyla ilgili olarak da Divan Kurulu adına teşekkür belgesini kendisine verdik. Kısa süre içinde yeniden tarihini açıklayacağımız Divan Kurulu Toplantısı’na kendisini davet ettik. Sayın Bozbey de bu toplantının öneminin farkında olduğunu ve mutlaka katılacağını belirtti” ifadelerini kullandı.



“Bursaspor’umuzun her zaman yanında olacağız”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ise her zaman olduğu gibi Bursaspor’un yanında olduklarını yineleyerek şunları söyledi: “Bursaspor'umuzun Divan Kurulu Başkanı Galip Sakder ve yönetimi ile Bursaspor'umuz hakkında yeni dönem için fikir alışverişinde bulunduk. Bursaspor’umuzun her zaman yanında olacağız. Eski günlerimize tekrar kavuşmak için hep birlikte çalışacağız.”

