Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında İstanbulspor, sahasında Adana Demirspor’a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

59. dakikada sol kanattan Ali Yaşar’ın pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Loshaj’ın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üsten auta gitti.

75. dakikada ceza sahası dışından Emir Kaan Gültekin’in sert şutunda kaleci Magomedaliev, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Hakemler: Buğra Taşkınsoy, Mehmet Salih Mazlum, Ali Can Alp

İstanbulspor: Mücahit Serbest, Duhaney, Mehmet Yeşil, Deli, Coly, Ali Yaşar, Vorobjovas, Loshaj, Sambissa (Jackson dk. 61), Mamadou (Vefa Temel dk. 80), Emir Kaan Gültekin

Yedekler: Murat Eser, Emir Vuruşaner, Özcan Şahan, Okan Erdoğan, Tunahan Şamdanlı, Baran Vardar, Traore, Eren Arda Şan

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Adana Demirspor: Magomedaliev, İsmail Çokçalış, Manev, Abdulsamet Burak, Mohammadi, Maestro, Michut, Mendoza (Dorukhan Toköz dk. 90), Yusuf Barasi (Tayfun Aydoğan dk. 63), Yusuf Erdoğan (Fougeu dk. 80), Balotelli (Alioui dk. 90)

Yedekler: Yılmaz Aktaş, Deniz Eren Dönmezer, İzzet Çelik, Aymbetov, Burhan Ersoy, Ozan Demirbağ

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gol: Yusuf Barasi (dk. 10) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Ali Yaşar, Coly, Duhaney (İstanbulspor), Balotelli, Manev (Adana Demirspor)

Kaynak: iha