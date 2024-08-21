Rusya'nın devlet başkanı Vladimir Putin, Ukrayna ile barış müzakerelerini tamamen masadan kaldırdığını duyurdu. Putin, bu açıklamayı yaptığı basın toplantısında, Ukrayna'nın barış görüşmelerine yönelik adımlar atmadığını ve bu nedenle Rusya'nın bu süreçte ilerleme kaydetmeyeceğini belirtti. Ukrayna ile ilişkilerde mevcut durumu ele alacak herhangi bir barış planının söz konusu olmadığını vurgulayan Putin, Rusya'nın mevcut stratejisinde herhangi bir değişiklik yapmayı düşünmediğini ifade etti. Bu açıklama, iki ülke arasındaki gerginliğin devam edeceği ve barış umutlarının şimdilik uzak olduğu anlamına geliyor.

Kaynak: NTV