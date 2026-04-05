

Valilik ve kaymakamlıklar tarafından meclis üyelerine gönderilen yazıda, toplantının 9 Nisan Perşembe günü saat 11.00’de gerçekleştirileceği belirtildi. Valilikten meclis üyelerine gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Bursa Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünün, 05.04.2026 tarihli E-53988792-260.01.01-256294 sayılı ve ‘Başkan Vekili Seçimi’ konulu yazısına istinaden Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı 9 Nisan 2026 Perşembe günü saat 11.00’de Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binası Meclis Toplantı Salonunda gerçekleştirilecektir."

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi’nde Cumhur İttifakı’nın üstünlüğü bulunurken, başkanvekili seçiminin meclis çoğunluğu doğrultusunda şekillenmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA