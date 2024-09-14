21 Ağustos'ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran, 19 gün sonra köyde bir derenin kenarında ölü bulunmuştu. Bu korkunç olayla ilgili soruşturma titizlikle sürdürülürken, dikkatler Narin’in amcası Salim Güran'ın telefon kayıtlarına çevrildi. İddialara göre, Salim Güran'ın telefonundan silinmiş olan mesajlaşma bilgilerine ulaşıldı ve bu veriler, Salim Güran ile işçisi Ramazan Atasoy arasındaki konuşmaların soruşturmanın odağı haline gelmesine neden oldu.

Ancak soruşturma ilerledikçe, gözler Narin'in ağabeyi Enes Güran'a çevrildi. Enes'in kolunda tespit edilen diş izleri, cinayetle ilgili şüpheleri artırdı.

Narin’in Annesinden Diş Örneği Alınacak

A Haber'in aktardığı bilgilere göre, cinayetle bağlantısı olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Narin’in annesi, hastaneye götürülüyor.

Neden olarak diş örneğinin alınması gösterildi. Alınan örnek İstanbul Adli Tıp'a gönderilecek.