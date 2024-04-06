ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Nesibe Aydın’da başantrenörlüğe Efe Güven getirildi.

ING Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Nesibe Aydın Spor Kulübü başantrenörlük görevi için Efe Güven ile anlaşmaya vardı. Başkan Mirkan Aydın, kadın basketbolunun genç ve önemli isimlerinden Efe Güven’le anlaşmalarından dolayı heyecanlı olduklarını, Süper Lig’in tek okul takımı olarak önümüzdeki döneme önemli hedeflerle başlayacaklarını ifade etti.

Başkan Aydın, “Takımımız Süper Lig’de yer aldığı dört sezondur üçüncülük, dördüncülük ve çeyrek final dereceleri elde ederek kadın basketbolunun önemli markalarından biri haline geldi. Efe hocamız, heyecanı ve başarı odaklı yapısı ile çok daha büyük başarılar elde etmemize vesile olacaktır. Camiamıza hayırlı olmasını diliyorum” sözlerini kaydetti.

Uzun yıllar, Galatasaray’da baş antrenörlük ve birçok farklı kademelerde önemli deneyimler yaşayan Efe Güven de Nesibe Aydın’da mücadeleye ve kaliteli oyuna odaklanan bir kadro ile önemli başarılar elde edeceğine inandığını ifade etti.