Bursa'nın İnegöl ilçesinde motorsiklet ile bisikletin karıştığı kaza da 2 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi vatandaşlar yaptı.

Edinilen bilgiye göre Mahmudiye mahallesi Anafartalar Caddesi üzerinde seyir halinde olan Mehmet Oğuzhan D. (31) yönetimindeki 16 KRL 22 plakalı motosiklet ile cadde üzerinde bisikletiyle karşıdan karşıya geçmekte olan Musa G. (52) çarpıştı. Kaza sonucu yaralanan sürücülere ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Haber verilmesi üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Servis Ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılan yaralılar, burada tedavi altına alındılar.

Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Muhabir: Fahrettin Eniş