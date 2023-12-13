Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği mücadele sonucunda kazanan takım Borussia-Dortmund-PSG maçının sonucuna göre gruptan çıkacak. Futbolseverler bu kritik mücadelenin yayın bilgilerini sorguluyor. Peki Newcastle United-Milan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

Newcastle United-Milan maçı merakla bekleniyor. Şampiyonlar Ligi 6. haftasında Newcastle United, Milanı ağırlayacak. Mücadeleden puanla ayrılan taraf gruptan çıkacak veya Avrupa Ligi'nde ilerleyecek. İşte Newcastle United-Milan maçı canlı yayın bilgileri...

Newcastle United-Milan bugün (13 Aralık Çarşamba) saat 23.00'te başlayacak.

St. James Park'ta oynanacak kritik mücadele Exxen üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.