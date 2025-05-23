Özdemir, çalışan maaşlarının çoğu zaman yalnızca yüzde 80’ini ödeyebildiklerini ve kalan kısmın sonradan tamamlandığını söyledi.

29 Mayıs’ta grev kararı alan çalışanlara dair açıklama yapan Özdemir, en düşük maaş tekliflerinin 1 Ağustos itibarıyla 50 bin 756 TL olduğunu açıkladı. Bu teklifin bütçe imkânları zorlanarak yapıldığını vurgulayan Özdemir, sendikanın önceki yüzde 40 zam talebine kıyasla teklifin önemli bir artışı temsil ettiğini belirtti. Önceki sözleşmede en düşük ücretin 14 bin TL olduğunu hatırlatan Özdemir, bu ücretin 50 bin TL’ye çıkarılacağını ifade etti.

Sendikanın grev kararını yasal çerçevede değerlendiren Özdemir, bu sürecin doğal olduğunu ve belediyede eşit maaş uygulamasının sürdüğünü vurguladı. Eleştirileri yapıcı bulduğunu belirten Özdemir, hakaret içeren söylemlerin ise kabul edilemez olduğunu söyledi.