Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteğiyle Yazılım Yetenek Eğitim ve İstihdam Merkezi kurdu. Merkezde, 480 saat sürecek ücretsiz eğitim sonrası uzmanlaşacak genç yazılımcılar iş dünyasıyla buluşturularak istihdam fırsatı da sağlanacak.

Yazılım sektörüne yönelik önemli bir adım atan Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın öncülüğünde yürütülen “Yetenek İstanbul İstihdam Garantili Mali Destek Programı” çerçevesinde Yazılım Yetenek Eğitim ve İstihdam Merkezi kurdu. İstanbul’un yazılım sektöründeki etkinliğini arttırmak, nitelikli insan gücü yetiştirmek ve sektörün ihtiyaçlarına yanıt vermeyi hedefleyen proje kapsamında uzmanlardan eğitim alacak genç yetenekler iş dünyasına hazır yazılımcılar olarak yetiştirilecek.

480 saat yazılım eğitimi

Merkezdeki eğitim programına 23-35 yaş arası yükseköğrenim mezunları katılabilecek. Yazılımcı adayları Full Data, Full Stack, Oyun Geliştirme, Siber Güvenlik ve Yapay Zekâ alanlarında uzmanlık kazandırmayı hedefleyen 480 saat sürecek eğitim alacaklar. Proje kapsamında işbirliği yapılan diğer kurumlar ve sektör temsilcileri ile ortaklaşa düzenlenecek etkinlikler, seminerler ve iş görüşmeleri ile genç yazılımcıların sektörle tanışması ve doğrudan iletişim kurmaları sağlanarak istihdam fırsatı oluşturulacak. Eğitim programında ayrıca kariyer birimi aracılığıyla mezun adayların profil oluşturması, CV yönlendirmesi ve işverenlerin açık pozisyonları ile başarılı bir şekilde eşleşmeleri sağlanacak. Yazılım Yetenek Eğitim ve İstihdam Merkezi, iş sonrasında mentorluk desteği, mevcut işlerinden memnun olmayan mezunlar için de yeni iş görüşmeleri düzenleyecek.

İstanbul’un yazılım ekosistemi güçlenecek

Yazılım Yetenek Eğitim ve İstihdam Merkezi’nin tanıtım toplantısı Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Güney Kampüs’te gerçekleşti. Toplantıya Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura, Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Yazılım ve Bilişim Komitesi Üyesi Şevket İlhan Bağören, Wissen Akademi Eğitim ve Kariyer Gelişim Direktörü Çağla Aktuna Oyar ile yazılım sektörü temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Merkezle ilgili bilgi veren Bahçeşehir Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tunç Bozbura, “Üniversitemizin öncelikli hedefi, mümkün olduğunca fazla gençle buluşarak onların bu alandaki yetkinliklerini geliştirmektir. Yazılım sektöründeki nitelikli insan gücünü artırmayı, genç yetenekleri sektöre kazandırmayı amaçlayan projemiz, aynı zamanda İstanbul’u küresel düzeyde rekabet edebilir bir yazılım merkezi haline getirmeyi hedefliyor. Firmalar, rekabet ortamında öne çıkacak ve kriz durumlarında kendilerini kurtaracak standart uygulamalardan ziyade, yenilikçi ve üretici kişiliklere ihtiyaç duyuyorlar. Üniversitemizin, İstanbul Kalkınma Ajansı’nın desteği ile hayata geçirdiği bu proje ile İstanbul’un yazılım ekosistemini güçlendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Wissen Akademi Eğitim ve Kariyer Gelişim Direktörü Çağla Aktuna Oyar ise iş birliği ile sektöre çok daha nitelikli personeller kazandırmanın hem sektöre hem de katılımcılara fayda sağlayacağını belirterek, şöyle konuştu: “Yazılım alanında deneyimi olmayan, fakat ilgisi olanları daha deneyimli bir donanımla sektöre kazandırmak istiyoruz. Alan içinden olsun, alan dışından olsun hiç fark etmez; kariyerini değiştirmek isteyenler olabilir, kendi kariyerine ekstra bir şey katmak isteyen öğrenciler olabilir. Onlara nitelikli bir eğitim vererek hem kariyer eğitimi anlamında hem de bilişim eğitimleri anlamında tam donanımlı hale getirip sektöre kazandırmak asıl amacımız.”